‘ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣ’; ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದ ಆದಿ

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಇತ್ತಿಚೀಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದಿ ಈಗ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p><p> ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಆದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಕನಸು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಆದಿಗೆ ಅವನ ಕಾಲೇಜು ಸ್ನೇಹಿತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮದುವೆ ಆದಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲ. </p><p>ಇವರಿಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮಾತು ಮೀರಿ 'ನನಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಮೊಮ್ಮಗನ ಮಾತಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತಿಗೆ ಮಣಿದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾನಾ? ಎಂಬುವುದೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.</p>