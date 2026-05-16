‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ ಹಳೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ? ನಟಿ ವರ್ಷಿಣಿ ಮಾತು

<p>ಧಾರಾವಾಹಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ಯ ಪ್ರೊಮೊ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವರ್ಷಿಣಿ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್’ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ..</p>.<p>ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿ .ಕಾಂ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ನಟನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. </p>.<p>'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಹಳೆ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ..?</p>.<p>ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯದು ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ'ಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗೂ ಈ ಕಥೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. </p>.<p>ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ...</p>.<p>ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ‘ಸಾಕ್ಷಿ‘ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. </p>.<p>‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ‘ ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು.?</p>.<p>ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಡುಗನ ಕಥೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ತಂದೆ– ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆ ದಾಟಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಾಯಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹುಡುಗಿಯ ಕಥೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. </p>.<p>ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಾ?</p>.<p>ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಬೃಂದಾವನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗಿನ ‘ಜಯಂ’ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. </p>.<p>ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಾ.?</p>.<p>ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ‘ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ.?</p>.<p>ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೆ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>