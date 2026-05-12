ಹಳೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಸ ಕಥೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ‘ ಧಾರವಾಹಿ

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಹಳೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಸ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್–8ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ ಅವರು ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಠ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅಡಿಬಹರಹ ನೀಡಿ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಮೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರವರ್ಗಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸನ್ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.