ಬುಧವಾರ, 20 ಮೇ 2026
ಹೊಸ ಕಥೆ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಶಮಂತ್ ಗೌಡ ಮನದ ಮಾತು

ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್
Published : 20 ಮೇ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 20 ಮೇ 2026, 6:03 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನಟ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ'ಯ ಪಾತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಹೊಸ ಪಾತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಗ್ನಿ' ಎಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಶಮಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ
ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೋ ಗೌಡ ನಾಮಕರಣ
ಎಂಟು-ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಒಂದರ ಹೆಸರೇ ತಮಗೆ 'ಬ್ರೋ ಗೌಡ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಶಮಂತ್‌ಗೆ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯೋಜನೆ
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಅದು ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
9 ವರ್ಷ
ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ
8,9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ
ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ
ನವೆಂಬರ್
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಪ್ರ

ಪ್ರೊಮೊದ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ‘ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು..

ಪ್ರ

ಈ ಹೊಸ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಪ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು?

ಪ್ರ

ನೀವು ಶಮಂತ್ ಆಗಿದ್ದವರು ‘ಬ್ರೋ ಗೌಡ‘ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ರ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು?

ಪ್ರ

‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ‘ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ...

ಪ್ರ

ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?

ಪ್ರ

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ?

