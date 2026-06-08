ಅಮೃತಧಾರೆ: ಮಗಳು ಮಿಂಚುಗಾಗಿ ಭದ್ರಕಾಳಿಯಾದ ಭೂಮಿಕಾ!

<p>ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೈದೇವ್, ಗೌತಮ್-ಭೂಮಿಕಾ ಮಗಳು ಮಿಂಚುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋದ ಭೂಮಿಕಾ ಭದ್ರಕಾಳಿಯಂತೆ ರೌಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಮಿಂಚುವನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮಹಿಮಾಗೆ ದತ್ತುಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಮಿಂಚು ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಮಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜೈದೇವ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಇತ್ತ ಮಿಂಚುವಿನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ತಾವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದಂಪತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಾಗ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಗೌತಮ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ .ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ: ಭಾವುಕರಾದ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ . <p>ಇತ್ತ ಭೂಮಿಕಾ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದವರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಿಂಚುವನ್ನು ಜೈದೇವ್ ಅಪಹರಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ</p><p>ಮಿಂಚುವಿನ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಿದ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಮಿಂಚು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ರೌಡಿಗಳು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಗ ಭೂಮಿಕಾ. ರೌಡಿಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಂಚುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೌಡಿಗಳು ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಜೈದೇವನ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದು ಭೂಮಿಕಾಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ OTTಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ, ತ್ರಿಷಾ ನಟನೆಯ ‘ಕರುಪ್ಪು’.'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದ ಸಮಂತಾ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>