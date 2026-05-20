ತನ್ನದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಂಚು ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಗೌತಮ್– ಭೂಮಿಕಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ಭೂಮಿಕಾ, ಗಂಡು– ಹೆಣ್ಣು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕಾಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಗೌತಮ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 'ಮಿಂಚು' ಎಂಬ ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗೌತಮ್, ಮಿಂಚುಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಂದೆ– ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಸಾಕಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಭೂಮಿಕಾ ತನ್ನ ಮಗ ಆಕಾಶ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.</p><p>ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗುವಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌತಮ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಈಗ ಮಿಂಚುನೇ ಭೂಮಿಕಾ ಮಗಳೆಂಬ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.