ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಜೈದೇವ್ ಸಂಚಿನಿಂದ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾಳಾ ಭೂಮಿಕಾ

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಅಮೃತಾಧಾರೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಭೂಮಿ ಟೀಚರ್ ಜೈದೇವ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ದಂಪತಿ ಜೈದೇವ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಗೆಳೆಯ ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಗೌತಮ್ ಜೋಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿಕಾ ದಂಪತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗ ಜೈದೇವ್ ಕಡೆಯವನು ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಸುನೀಲ್ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. </p><p>ಸುನೀಲ್ ಮದುವೆಯ ಹಿಂದೆ ಜೈದೇವ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಮಾವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದಿನ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜೈದೇವ್ ಭೂಮಿಕಾಳ ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸುನೀಲ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜೈದೇವ್ ಕುತಂತ್ರದ ಬುದ್ಧಿ ಭೂಮಿಕಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p><p>ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ಭೂಮಿಕಾ,ಗೌತಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾಳಾ? ಅಥವಾ ಜೈದೇವ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಹಚರ ಸುನೀಲ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳಾ? ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ. </p>