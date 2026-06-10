<p>ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಗಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ಭದ್ರಕಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p>ಮಿಂಚು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಮಿಂಚು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ನಕಲಿ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮ ಮೋಸಗಾರರು ಎನ್ನುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಮಿಂಚು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಂದೋರಿಗೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಮಿಂಚು ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಂದು ಗೌತಮ್ನನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. </p>.ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ.ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ನುವಾಮಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್: ಸೆಬಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!. <p>ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ನಕಲಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುತಂತ್ರ ಬಯಲಾಗುವ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p><p>ನೇರವಾಗಿ ಜೈದೇವನ ಬಳಿ ಬಂದ ನಕಲಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಸರ್, ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗೌತಮ್ಗೆ ಹೆತ್ತ ಮಗಳಿಂದಲೇ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನೋದಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ? ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.ಕರ್ಣ: ಸೊಸೆ ನಿಧಿ ಎದುರು ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಲತಿ.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಬಳಿ ಪಳಗಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಇನ್ನಿಲ್ಲ\n\n.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>