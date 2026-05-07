‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ : ದಿವಾನ್‌ ಅರಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಗೌತಮ್‌- ಭೂಮಿಕಾ ದಂಪತಿ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಾವಾಗುವ ʼಅಮೃತಧಾರೆʼ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಗೌತಮ್- ಭೂಮಿಕಾ ದಂಪತಿ ದಿವಾನ್ ಅರಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌತಮ್ ಸಹೋದರ ಜೈದೇವ್ ತನ್ನ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಳಿ ಸಹಾಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್, ಹರಾಜಾಗಿದ್ದ ದಿವಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ದುಪ್ಟಟ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ತ, ಜೈದೇವ್ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ದಿಯಾ ಮನೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ಜೈದೇವ್, ದಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಇಕ್ಕಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವನು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.