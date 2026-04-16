ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ : ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾಳನ್ನೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಜೈದೇವ್

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜೈದೇವ್, ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಖವೂ ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಜೈದೇವ್ (ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಸಹೋದರ)ನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಯಾವ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೈದೇವ್ ಕಾಟ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೈದೇವ್, ಈಗ ದಿವಾನ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗೌತಮ್, 'ತನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ದಿವಾನ್ ಹೆಸರು ಬಳಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈದೇವ್, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ನೀಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಮಾತ್ರ ಜೈದೇವ್ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಇಂದು ತನ್ನ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಜೈದೇವ್ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹಣ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ದಾಗ 'ಇದೇ..ಗೌತಮ್ಗೂ ನಿನಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ' ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಜೇಡಿ, ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಂದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಶಕುಂತಲಾ, ಮರಳಿ ಗೌತಮ್ ಬಳಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳಾ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.