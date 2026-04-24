<p>2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂಕಿತಾ ಅವರು ಎಸ್. ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 537(ಶೇ 86) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂಕಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ನಟನೆ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.<br><br><strong>ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?</strong></p><p>ಕನ್ನಡ- 81</p><p>ಇಂಗ್ಲೀಷ್- 119</p><p>ಹಿಂದಿ -100</p><p>ವಿಜ್ಞಾನ -83</p><p>ಗಣಿತ- 69</p><p>ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ- 85</p><p>625ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 537 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂಕಿತಾ ಗೌಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣನ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ ರಮ್ಯಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>