‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಮಾದಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳ ರಶ್ಮಿ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾದಪ್ಪಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಮಾದಪ್ಪಣನ ಮಗ ಸೀನಾ, ಪಿಂಕಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವಣ್ಣನ ತಂಗಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಸೀನಾ, ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಪಿಂಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ರಶ್ಮಿಯು ಸೀನಾ, ಮುಖವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಿಂಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೀನಾನು ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪನ ಎದುರಲ್ಲೇ ರಶ್ಮಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮಾದಪ್ಪಣನು ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ತಾನೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಶ್ಮಿಯು ಪತಿ ಸೀನಾನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳಾ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಕಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳಾ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.