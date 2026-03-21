ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ : ಶಾರದಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವು

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವು (ಮಗ) ಹಾಗೂ ಶಾರದಮ್ಮ( ಅಮ್ಮ) ಒಂದಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವು ಪತ್ನಿ ಪಾರು (ಪಾರ್ವತಿ) ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾರು ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರನು ಸೊಸೆ ರತ್ನಾಳ ಎದುರು ಅಸಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಾರ್ವತಿಯು ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ರತ್ನಾಳು ಮಾವ(ವೀರಭದ್ರ)ನು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ, ತಾಯಿ, ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲು ಪಾರ್ವತಿ ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಶಿವು ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ವೇಳೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗಲೂ ಶಿವು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಎದುರು ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರನ ದುಷ್ಟತನದ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚ್ಚುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಆಸೆಯಂತೆಯೇ ತಾಯಿ, ಮಗ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.