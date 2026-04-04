ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಮಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಣಿ

<p>'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಮಾಸ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಕಿದ ಸವಾಲನ್ನು ರಾಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚುರುಕಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗ. ಅದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಓದಿರದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವಣ್ಣನ ತಂಗಿ ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪಲ ಮನು ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಣಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಅವಳ ಗಂಡ ಮನು ಕೂಡ ಪೆದ್ದನಂತೆ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಸೋಮೇಗೌಡ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೀಗ, ಮನು ಅಜ್ಜಿ ಮಹಾಮಾತೆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಣಿ ಓದಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಾವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.</p>