ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಪರಶು ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾನಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವಣ್ಣ?

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಣ್ಣ– ತಂಗಿಯರ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 

ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವಣ್ಣನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ತಂಗಿಯರಾದ ರತ್ನಾ, ರಾಣಿ, ರಶ್ಮಿ, ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾನೆ. ತಂಗಿಯರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರಾದ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಣಿಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ, ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿ ರತ್ನಾಳ ವಿವಾಹದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ತಂದೆ (ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾವ) ವೀರಭದ್ರ ಅವರು ಮೋಸದಿಂದಲೇ ರಾಣಿ, ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

.ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ.. ಜೈದೇವ್ಗೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ?.

ಇತ್ತ, ರತ್ನಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಪರಶುಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀರಭದ್ರ ಅವರ ಆಸೆ ಕೂಡ ಈಗ ನೇರವೇರಿದೆ. ಪರುಶು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶಿವಣ್ಣನ ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿ ರತ್ನಾಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರುವುದು ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಣ್ಣನ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿರಾದ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಮುಖವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 

ಈಗ ರತ್ನಾಳನ್ನು ಪರಶು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದರೆ, ಶಿವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ, ಪಾರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್, ರಶ್ಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೀನಾಥ್, ರತ್ನಾಳಾಗಿ ನಾಗಶ್ರೀ, ರಾಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಘವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.