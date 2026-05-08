‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’: ಮಾದಪ್ಪಣನ ಮಾತು ಮೀರಿ ತಂಗಿಯನ್ನು ತವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಶಿವಣ್ಣ

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಮಾದಪ್ಪಣನ ಮಾತು ಮೀರಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಮಾದಪ್ಪಣನ ಮಗ ಸೀನಾ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೀನಾ, ಪಿಂಕಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಳ್ಳಾಟ ಶಿವು ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ತಾಯಿ ಶಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p><p>ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀನಾ ಹಾಗೂ ಪಿಂಕಿ ವಿವಾಹ ಆಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಸೀನಾನಿಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಅದಾಗಿಯೂ, ಸೀನಾ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವಣ್ಣ, ಸೀನಾನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾದಪ್ಪಣನಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ, ಮಾದಪ್ಪಣ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶಿವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾದಪ್ಪಣನ ಧರಣಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಸೀನಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಾ.? ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.</p>