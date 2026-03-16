ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಶಿವಣ್ಣನ ತಂಗಿ ರತ್ನಾಳ ಎದುರು ವೀರಭದ್ರನ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು

<p>ಜೀಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ, ಸಹೋದರಿಯ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿ ರತ್ನಾಳನ್ನು ವೀರಭದ್ರನ ಪುತ್ರ ಪರಶು ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವು, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಶು ಬೇರೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ರತ್ನಾಳನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಸದ್ಯ, ಅಳಿಯ ಶಿವು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಎದುರು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತೆ ನಟಿಸುವ ವೀರಭದ್ರನು, ಇದೀಗ ರತ್ನಾಳ ಹತ್ತಿರ, ಶಿವು ಹಾಗೂ ಅವನ ನಾಲ್ವರು ತಂಗಿರನ್ನು ಅನಾಥ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರತ್ನಾಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೀರಭದ್ರನು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ರತ್ನಾಳಿಗೆ ಕ್ರೂರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಳಿಯ ಶಿವು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಎದುರು ವೀರಭದ್ರನ ನಿಜವಾದ ಮುಖವಾಡವೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ. </p>