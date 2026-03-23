<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನುಪಮಗೌಡ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಘವ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ, 'ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಸೆಜ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಘವ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.. ನನ್ನ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಘವ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.. ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವವರು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಅನುಪಮಗೌಡ ಅವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>