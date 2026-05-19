ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆ!

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದ 'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

2022ರಲ್ಲಿ 'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿಯರ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ಭಾಗ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ರಮೇಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 

ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ವೈಷ್ಣವ್ನನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಕಥೆಯು 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಅಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕುರಿತು 'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾಳೆ. 

'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಕಥೆ
ಭಾಗ್ಯ, ತಾಂಡವ್ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾಳೆ. 2 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಹೊರುತ್ತಾಳೆ. ಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳಿಂದ ತಾಂಡವ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾನೆ. 

ಅದಾಗಿಯೂ ಕುಗ್ಗದ ಭಾಗ್ಯ, ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಕಥೆಗೆ ಆದಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾಗ್ಯಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಅವಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಸ್ನೇಹ ಮನೆಯವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿ ಜೊತೆ ಭಾಗ್ಯಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ, ಭಾಗ್ಯಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಲು ತಾಂಡವ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಯ ನಡೆವೆಯೂ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆದಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ.