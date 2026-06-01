ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ’: ಸಾವಿರ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಂದು?

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ಭಾನುವಾರ (ಜೂನ್ 8) ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.</p><p>2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾವಿರ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡ. </p>.ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆ!.ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ.<p>ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಮೇಲೂ ನಾಯಕಿ ಭಾಗ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಅವಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂಬಲ, ಸಮಾಜದ ಹಂಗು, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾಳೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಓದಿನ ಕನಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ತಂಡ.</p><p>ಭಾಗ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ನಡುವೆ ಬಂದ ಆದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ’ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದ ಮಾತು.</p><p>ಸದ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>