'ಭಾರ್ಗವಿ LL.B' ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಥೆಯು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂದೆ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲೆ ಭಾರ್ಗವಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಕಳ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆದಾದ ಬಳಿಕ, ಈ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಳು. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಜೆ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಳು. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಅರ್ಜುನ್ (ಜೆ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಗ) ಭಾರ್ಗವಿಗೆ ವಕೀಲೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಸಿಕೊಳ್ಳದ ಭಾರ್ಗವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಳು. ಆ ವೇಳೆ ಅಮಾಯಕಿಯಂತೆ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಎದುರಾದಳು. ಅವಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಎಂದು ನಂಬಿ ಜೆ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಕರೆತಂದಳು. ಆದರೆ, ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ನಿಜಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈಕೆಯ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಜೆ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರ್ಗವಿನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.