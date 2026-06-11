‘ಭಾರ್ಗವಿ LLB’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಷಯ್: ನಟಿ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ

<p>ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸದ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಸುಜಾತಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಟಿ ಸುಜಾತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? </strong></p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ‘ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಮೇಸೆಜ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನವರು ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನನಗೆ ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಇವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ‘ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು’, ಹಾಗೂ ‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>