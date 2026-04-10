ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಡುಪಿ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ರಘು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೋಣಿ ಏರಿ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಸಿಕಿರುವುದನ್ನು' ಕಾಣಬಹುದು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಅವರು 4ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.