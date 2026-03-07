<p>‘ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು’, ‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್‘ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಾ ದಂಪತಿ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ. </p><p>ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ದಂಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಗೂಡು’ ಎಂದು ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ತುಕಾಲಿ ಸಂತು ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ನಂತರ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ʼರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾನಸಾ ಕೂಡ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11’ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೋಡಿಯಾಗಿ ʻಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 1’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ತುಕಾಲಿ ಸಂತು ಅವರು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ‘ಮನಸಂತೋಷ ನಿಲಯ’ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿವು, ಮಾನಸಾ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು, ವಿನೋದ್ ಗೊಬ್ಬರಗಾಲ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಪ್ರಥಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>