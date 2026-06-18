<p>'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ರ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ನ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವ-ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ 'ನಾವು ಏಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು'? ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ <a href="https://colorskannada.jiostar.com/">'Colorskannada.jiostar.com'</a> ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರೊಳಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವು ನಿಮ್ಮ ಕೈತಪ್ಪಬಾರದು ಎಂದರೆ, ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ’ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>