<p>ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ರ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ನ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p><p>ಹೌದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವ–ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ‘ನಾವು ಏಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು’? ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ‘Colorskannada.jiostar.com’ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p>ನೀವು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿ, ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. </p><p><strong>ವಿಡಿಯೊ ಹೀಗಿರಲಿ</strong></p><ul><li><p>ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡವು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೊ 3 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. </p></li><li><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ. ಹಿಂಜರಿತವಿಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಿರುಪರಿಚಯವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ, ಕೌಶಲಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p> ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ. ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿನ್ನಲೆ ಧ್ವನಿಯ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ, ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.</p></li><li><p>ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ <a href="https://colorskannada.jiostar.com/">colorskannada.jiostar.com</a>ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. </p></li></ul><p>ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ‘ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು. ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋಕೆ ರೆಡಿ ತಾನೆ?’ ಎಂತಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಮನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>