ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ–ಧ್ರುವಂತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೋಡಿ

ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ ಸೀಸನ್ 12 ಮಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಕರವಾಳಿಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಹಾಗೂ ರಘು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ, ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದರು. ಸದ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಆಟವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಫಿನಾಲೆ ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ, 'ಧ್ರುವಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.