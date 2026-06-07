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Bigg Boss Kannada 13 | ಈ ಸಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಕಾಶ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:23 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:23 IST
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