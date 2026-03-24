ಜನ ನನ್ನ ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿರಿಯಲ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್

ಹುಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸಿರಿಯಲ್ ಸಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್–12 ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. .'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3 ಕದ್ದ ಕಥೆ': ಬರಹಗಾರರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ದ್ರೋಹ ಎಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ.ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಷ್ಮಾರಾವ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್, ಗೌರಿ, ಮೋನಿಕಾ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿರಿಯಲ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು 'ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ ಯಾಕೆ.? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.