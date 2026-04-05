ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಲ್ಲಿ ಸಹನಟನಾಗಿಯೂ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಇದೀಗ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗಿಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕಿಂದ್ದಂತೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಸರತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಂದು ರಘು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ರಘು ಅವರು 'ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಆಗಲು ಸಿದ್ದರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.