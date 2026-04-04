ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ: ದಿಶಾ ಆದ ದೀಪಾ, ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಾಗುವ 'ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು' ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರನ್ನು, ಬಡವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಈಗ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಸೌಂದರ್ಯ, ತನ್ನ ಮೈದುನ ಚಿರಾಗ್ನನ್ನು ಮಗನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಅವನ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿರಾಗ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ದೀಪಾ ಈಗ 'ದಿಶಾ'ಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸತ್ಯ, ಚಿರು ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಚನಾ ಹಾಗೂ ದೀಪು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. </p><p>ಮೈಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೀಪಾಳನ್ನು ಚಿರು ಅತ್ತಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಾರಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಅವಳೇ ಈಗ ದಿಶಾ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೌಂದರ್ಯಳ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. </p><p>ಇದರ ನಡುವೆ, ಚಿರು ಮಾತ್ರ ದೀಪಾಳ ನೆನಪಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. </p><p>ದಿಶಾ ಈಗ ಚಿರು ಹೆಂಡಿತಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಿಶಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸೌಂದರ್ಯಳ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂತಿದೆ.</p>