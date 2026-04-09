ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಡಿ ಫಿನಾಲೆ: ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಅಪ್ಪು ಟ್ರೋಫಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಫಿನಾಲೆ ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು) ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೊ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಳೆದ ವಾರ 51 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು 'ಡಿಕೆಡಿ' ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡುವ 'ಅಪ್ಪು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್-ದೀಶಲ್, ಅನನ್ಯ ಅಮರ್-ಮೋಹಿತ್, ಆರತಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ–ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಥಾಪ, ಅನೂಪ್-ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಾ- ನಂದು ಜೋಡಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಜಾನಪದ, ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಯಾವ ಜೋಡಿ 'ಅಪ್ಪು ಟ್ರೋಫಿ' ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶನಿವಾರ– ಭಾನುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.