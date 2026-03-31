ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಪತ್ನಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಹಠಮಾರಿ ವಿವೇಕ್

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಈಗ ಗೌರಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವಳು, ಅವನನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿವೇಕ್, ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕದ ಗೌರಿ, ಹಠವೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಎನ್ನುವ ವಿವೇಕ್; ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಲು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೌರಿಯನ್ನು ಸೊಸೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ತೆ ಸರಿತಾ ಒಂದು ಕಡೆ. ಗೌರಿ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸರಿತಾ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ವಿವೇಕ್ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದ. ಇದು ಸರಿತಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗೌರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ವಿವೇಕ್, ಗೌರಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಗೌರಿ ಈಗ ದೇವಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ವಿವೇಕ್ ಅನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.