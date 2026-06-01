ಸೋಮವಾರ, 1 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆವರೆಗೆ; ಇದು ‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ದ ಶರತ್ ಪಯಣ

ಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್
ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್
Published : 1 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
Last Updated : 1 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆವರೆಗೆ; ಇದು ‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ದ ಶರತ್ ಪಯಣ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಇಂದು ‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ನಟನೆಯ ತವರು
ಉಷಾ ಬಂಡಾರಿ ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿಯು ಶರತ್ ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಟಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಕಿರುತೆರೆ ನಟನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ
‘ಭೂಮಿ ತಾಯಾಣೆ’, ‘ಮುದ್ದುಮಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಕನಸಿನಿಂದ ನಟನಾಗಿ
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶರತ್, ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆಸೆ
ತೂಗುದೀಪ ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಶರತ್ ಅವರ ಮಹದಾಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರಗಳು
‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ದ ವಿವೇಕ್ ಪಾತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಹನಟಿ ಕಾಂತಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
INTERVIEWActorKannada Tv serielsKannada SerialPV Web Exclusivetv serial

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT