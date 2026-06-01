ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆವರೆಗೆ; ಇದು ‘ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ದ ಶರತ್ ಪಯಣ

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟನಾ ಪಯಣದ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್' ಜೊತೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದು ಹೀಗಂದರು...

'ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ನನಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಟನೆಯತ್ತ ಒಲವಿತ್ತು. ನಾನು ಬಿಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಳಿಕ, ನಟನೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಉಷಾ ಬಂಡಾರಿ ಅವರ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಕಲಿತೆ. ಬಳಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲು ಕಲರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಭೂಮಿ ತಾಯಾಣೆ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ 'ಮುದ್ದುಮಣಿ' ಹಾಗೂ ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯ 'ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಟನೆ ನೋಡಿದ್ದ ಆಪ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ

ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಂತೆ. ನನಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ದಾರಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಗುರು ಉಷಾ ಬಂಡಾರಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾದೆ. ನಟನೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ.

'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ'ದ ವಿವೇಕ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕಿ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತಾಯಿ ಕಾಂತಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡರೂ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಅವರೇ ಇಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಜೀವನಕಥೆಯೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.

ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರದ 3 ಭಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ.

ನಟ ತೂಗುದೀಪ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಭ್ರಮವೇ..

ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಟನಾ ರಂಗ ಇಷ್ಟವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮನೆಯವರು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ನಟನೆ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಈಗ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಮಾಡುವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ, ರ