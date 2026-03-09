<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಅಮೃತಾಧಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಅಮೃತಾಧಾರೆ’ ಕಥೆಯು ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ಸದಾ ಪರರ ಒಳಿತು ಬಯಸುವ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್, ಸಾಭಿಮಾನವೇ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಬದುಕುವ ಭೂಮಿಕಾ ಟೀಚರ್. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮಿಂಚು, ಆಕಾಶ್ ಎಂಬ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇದರ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಸಹೋದರ ಜೈದೇವ್ ದಿವಾನ್.</p>.Womens Day: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು; ನಟಿ ಅನಿತಾ ಭಟ್.<p>ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಅವರು ಸಹೋದರ ಜೈದೇವ್ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ, ಭೂಮಿಕಾ–ಗೌತಮ್ ದಂಪತಿ ಜೈದೇವ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಅಸಮಾಧಾನ .<p>ಇತ್ತ, ಜೈದೇವ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾಮಾಧಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೌತಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿ (ಜೈದೇವ್) ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾನಾ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಇರುತ್ತಾನಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. </p><p>‘ಅಮೃತಾಧಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ, ಭೂಮಿಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯ ಸಿಂಗ್, ರಾಣವ್ ಗೌಡ, ನೈನಿಕಾ, ಗೌತಮ್ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>