'ಭಾರ್ಗವಿ LLB' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೆಟ್ಗೆ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ವಪ್ನ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವೇಳೆ ಗೌತಮಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಪ್ನ ಕೃಷ್ಣಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸತ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

.ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ: ಪರಶು ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾನಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವಣ್ಣ?.

ಸ್ವಪ್ನ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ, ಅಮ್ಮ– ಮಗಳ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ 'ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಮೊಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. 

ಸದ್ಯ, 'ಭಾರ್ಗವಿ LLB' ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ 'ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭದ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್ ಹಾಗೂ 'ಭಾರ್ಗವಿ LLB' ಕಲಾವಿದರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ವಪ್ನ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರು, 'ಭಾರ್ಗವಿ LLB' ತಂಡವು 'ರಾಣಿ'ಗೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.