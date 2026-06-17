<p>ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜೋಡಿ ನಂ.1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗೀತಾ ಅವರು ‘ನೋಡಿ, ಕೇಳ್ಸ್ಕೋಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪತಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈಗ, ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಜಗಳವೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್, ಚರ್ಚೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೊ, ಅಬ್ಬಾ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮನರಂಜನೆಗೆ ನೀಡುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಟಿಆರ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮದೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಲ್ಪುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗೀತಾ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿರುವ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜಾರಾಮ್, ‘ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಟಿಆರ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲವೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಂಡವರ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಜೀವನ. ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೋ, ಯೋಚಿಸಿ ’ ಎಂದೂ ಗೀತಾ ಭಾರತೀ ಭಟ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>