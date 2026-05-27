ಅನಿಕೇತ್ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀನಬಂಧು ಕುಟುಂಬ: ತಡೀತಾಳಾ ಗೌರಿ ?

ವಿವೇಕ್ ಸಹೋದರ ಅನಿಕೇತ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೌರಿ ಸಹೋದರಿ ಮೋನಿಕಾ ಜೊತೆ ದೀನಬಂಧು ಕುಟುಂಬದ ವಿವೇಕ್ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನಿಕೇತ್ ಈ ಮದುವೆ ಆಗದಂತೆ ಮೋನಿಕಾಳನ್ನು ತಡೆದು ಅವಳನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಜೊತೆ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೋನಿಕಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅನಿಕೇತ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನಿಕೇತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋನಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದಾರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನಿಕೇತ್ ನಿಜರೂಪ ಗೌರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವಳ ಪತಿ ವಿವೇಕ್ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಯವರ ಎದುರು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಮೋನಿಕಾಳ ಜೀವನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೌರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೆಯವರ ಎದುರು ಅನಿಕೇತ್ ನಿಜ ರೂಪ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಅವನ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಆಗದಂತೆ ಗೌರಿ ತಡೆಯುತ್ತಾಳಾ? ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.