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ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ: ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಆಡಿಷನ್ಸ್‌ ಇದೇ ಜೂನ್‌ 27ಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:19 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:19 IST
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