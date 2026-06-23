ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ: ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಆಡಿಷನ್ಸ್‌ ಇದೇ ಜೂನ್‌ 27ಕ್ಕೆ

<p>ಜೀ ಪವರ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ-1, ಸರಿಗಮಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಜೀ ಪವರ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಆಡಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವವರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲವ್ & ವಾರ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ; ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು.ಕಲಬುರಗಿ: ಮೊಹರಂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ. <p>‘ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಪ್ಯಾಟೇಗ್ ಬಂದ’, ‘ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡ್ಗೀರ್ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫು’, ‘ಪ್ಯಾಟೆ ಮಂದಿ ಕಾಡಿಗ್ ಬಂದ್ರು’, ಸೇರಿದಂತೆ 'ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಸೀಸನ್-1’ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್'ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಜೂನ್ 27ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ‘ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು’, ‘ಜೋಡಿ ನಂ-1’, ‘ಡ್ರಾಮಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಲಸಂದ್ರದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ‘ನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ’ದಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.ಚೀನಾದಿಂದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ವರದಿ.ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದ: CM ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಭಾವುಕ. <p>18ರಿಂದ 28ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಡ್ರನ್ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ 9513134434 ಈ ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾಹಿನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>