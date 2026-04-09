‘ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 1’; ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜುಗೆ ಶುಭಕೋರಲು ಬಂದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ-ದಂಪತಿ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಜೋಡಿ ನಂಬರ್–1 ಸೀಸನ್ 3' ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಪೂರ್ವ– ಅಭಿಲಾಷ್ ದಂಪತಿಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ಜೋಡಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 

'ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 1' ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೊಮೋ ಒಂದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿದ್ದು, ಅದರ ಅನ್ವಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭಕೋರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ– ಅಭಿಲಾಷ್ ಜೋಡಿಯು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಈ ದಂಪತಿಯ ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ಅವರು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರು 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ (ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ) ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.