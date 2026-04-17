ಜೋಡಿ ನಂಬರ್–1 ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸುತ್ತು : ಸಂಗಾತಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಜೋಡಿ ನಂಬರ್–1 ಸೀಸನ್ 3' ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸುತ್ತು' ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತಗಳಿಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ಜಗಪ್ಪ ಅವರು ಪತ್ನಿಗೆ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ನಟಿ ರಜಿನಿ ಅವರು ಪತಿ, ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳು ಬೆಳಗುಂದಿ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಗೋವಾ ಬೀಚ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮಾಲತಿ ಅವರ ಮುಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೂಮುಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿ ಅವರು ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು, ಭರ್ಜರಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ನಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದು ಪತ್ನಿ ಅಪೂರ್ವ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ನಯನಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಎದುರು ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನರಾಜ್ ಅವರು ಮನದರಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರನ್ನು ಸಮುದ್ರದಾಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.