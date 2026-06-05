'ದಿಲೀಪ ನುಡಿ ನಮನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು

<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ 'ದಿಲೀಪ ನುಡಿ ನಮನ'ದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p><p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ‘ಪಾರು’ , ‘ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು’, ‘ಕೃಷ್ಣರುಕ್ಕು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಸಿದ್ದು ಮೂಲಿಮನೆ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗಪ್ಪ, ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಿಲೀಪ್ರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್’, ‘ಮಿಲನ’, ‘ಲವ್ ಗುರು’, ‘ಗಾನ ಬಜಾನ’, ‘ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್’, ‘ಯು ಟರ್ನ್’, ‘ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು’, ‘ಟೋನಿ’, ‘ಛೂಮಂತರ್’, ‘ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಸೂರು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ‘ಪಾರು’, ‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>