ಕರ್ಣ: ಸೊಸೆ ನಿಧಿ ಎದುರು ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಲತಿ

<p>ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಜತೆಗೆ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಟು ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನಿಧಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಸೊಸೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾಲತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಧಿಗೆ ಮಾಲತಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅತ್ತೆಗೆ ನಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.</p>.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಬಳಿ ಪಳಗಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಇನ್ನಿಲ್ಲ\n\n.ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್: ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು?. <p>ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕೇಂಬ ಕನಸು ಇತ್ತು ಎಂದು ಸೊಸೆ ಮುಂದೆ ಮಾಲತಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ನಿಧಿ, ಯಾಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲತಿ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೂ ವ್ಹೀಲರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಗುತ್ತಾಳೆ.</p><p>ಆಗ ನಿಧಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಧಿ, ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಧಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ.</p>.ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿ: ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ .ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗ: ಶ್ರೀನಗರ-ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸುರಂಗದ ವಿಶೇಷವೇನು?. <p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾಲತಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>