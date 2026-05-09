‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿ: ರಮೇಶ್‌ ಸಂಚಿನ ನಡುವೆಯೂ ನಿಧಿ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ಎಂದ ಕರ್ಣ

'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಿಧಿ ಮದುವೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಕರ್ಣನ ಸಾಕು ತಂದೆ ರಮೇಶ್, ನಿತ್ಯಾ-ನಿಧಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ತೇಜಸ್ನನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. </p><p>ಅದರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯಾ, ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರಿ ನಿಧಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಇತ್ತ, ನಿಧಿ ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣ, ನಿಧಿಯನ್ನು ತಾನೇ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.