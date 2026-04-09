ಧಾರಾವಾಹಿ: ರಮೇಶನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಕರ್ಣ

'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿಯ ರಮೇಶನಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವ ಕರ್ಣ ತನ್ನದೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕರ್ಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಸಾಕು ತಂದೆ ರಮೇಶ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸದಾ ಕೇಡು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಕರ್ಣನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಿ, ಕರ್ಣನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕುಟುಂದವರಿಗೂ ರಮೇಶ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ಕರ್ಣ, ರಮೇಶನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು, ರಮೇಶನ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ರಮೇಶನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಕರ್ಣ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುವ ರಮೇಶ, ಮುಂದಾದರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಕರ್ಣನ ಗೆಳತಿ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಯಸುತ್ತಾನಾ ಎಂಬುದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.