ನಿಧಿ, ಕರ್ಣ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರದ ನಡುವೆ ರಮೇಶನ ನಿಜ ರೂಪ ಬಯಲು?

ಕರ್ಣ, ರಮೇಶನ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಮೇಶ್, ಕರ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ರಮೇಶ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಿಧಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಲು ರಮೇಶ್ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಕರ್ಣ ಎಂದು ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ತಂಗಿ ಜೀವನ ಸರಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾಳಿಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

ಕರ್ಣ, ನಿಧಿಯನ್ನುಅವಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣ ಮನೆಯವರ ಎದುರು ರಾಕ್ಷಸನೊಬ್ಬನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರವು ನಿತ್ಯಾ–ನಿಧಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಸೂತ್ರಧಾರ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಮೇಶನ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಮನೆಯವರ ಎದುರು ಬಯಲಾಗುತ್ತೊ ಅಥವಾ ಇದು ರಮೇಶನ ಕನಸೊ ಎಂಬುವುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ.