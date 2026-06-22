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ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ 'ಕರ್ಣ' ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 11:05 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 11:05 IST
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SerialActorKannada Film Indstrysandalwood actor
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