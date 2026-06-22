ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ 'ಕರ್ಣ' ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

<p>ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಗು ಹಂಚುವ ‘ಡಯೆಟಿಷಿಯನ್’ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ!.ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? WHO ವರದಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು.... <p>ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಂತೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕರ್ಣನಂತೆ ನೊಂದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ</p><p>ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p> .ಪುಷ್ಪ-2 ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈ 6 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ.ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮ.<p>ಬಡವರಿಗೆ, ಬೀದಿ ಬದಿ ಜನರಿಗೆ ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ನೋಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ</p><p>ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳೂ ರೇಷನ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ . ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ವಿಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು.</p>