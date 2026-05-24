ಮರ್ಯಾದೆ ರಾಮಣ್ಣ: ತಾಯಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ

ಇದೇ ಮೇ 25 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ಮರ್ಯಾದೆ ರಾಮಣ್ಣ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಿದೆ.

ಕಥಾನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಜಗ್ಗದ ಮಲ್ಲಿಗೆಪುರದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದು, ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಜಯಮ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಕಥಾನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಆಕೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮವೇ 'ಮರ್ಯಾದೆ ರಾಮಣ್ಣ'.

ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜೀವಿತಾ ವಸಿಷ್ಠ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಣಾ ಸುಂದರ್, ಸುಂದರ್, ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಬ್ಳಿಕರ್, ಸೌಮ್ಯಲತ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ಯದು ಗಿರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.