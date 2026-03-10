ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನಟ ಗಗನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಬೈಕ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:38 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:38 IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರು ನಟ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ‘ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗಣಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಡುಗೊರೆ ಬೈಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ಗಗನ್ ಅವರು,‘ ತ್ಯಾಗ, ತಡರಾತ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ.. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ‘ಟ್ರೈಯಂಫ್’ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಗಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪಾರು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಗಣಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

