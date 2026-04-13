ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿ : ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಂದಗೋಕುಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ‘ಒಟಿಪಿ’ಸದ್ದು

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ನಂದಗೋಕುಲದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಒಟಿಪಿ' ವಿಚಾರ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ 'ಒಟಿಪಿ' ಪದವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಡಿಗಳಾದ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಕೇಶವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಈ ಒಟಿಪಿ ಎಂದರೆ 'ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇದೀಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ವರ್ಡ್ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ 'ಒಟಿಪಿ' ವಿಚಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಟಿಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್ವರ್ಡ್ ಮನೆಯವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ 'ಒಟಿಪಿ' ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಮನೆಯವರ ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಈ 'ಒಟಿಪಿ' ವಿಚಾರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಪ್ರಿಯಾಳ ಆಗಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮಾಯಕತೆಯ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿರುವ ಅವಳು, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯವರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.